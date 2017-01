Praterstern-Vergewaltigung: Haftstrafen für 3 Täter

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die drei Afghanen, die zum Tatzeitpunkt im April 2016 16 und 17 Jahre alt waren, hatten die 21-jährige Studentin aus der Türkei auf einer Toilette überfallen. Sie schlugen mehrfach ihren Kopf gegen die WC-Schüssel und würgten sie. Während einer sie festhielt, vergewaltigten sie die anderen beiden.Die junge Frau befindet sich mittlerweile in ihrer Heimat, erklärte ihre Privatbeteiligtenvertreterin vor dem Wiener Landesgericht. Sie leide auch darunter, dass sich die Täter nicht reuig zeigen und sich nie entschuldigt hätten - dies taten dann zumindest zwei am Dienstag.Die Verteidiger des Trios verwiesen darauf, dass Frauen in deren Heimat "einen anderen Stellenwert haben", was zwar keine Entschuldigung oder Rechtfertigung sei, aber wohl "bei der Ausführung der Tat eine Rolle gespielt" hat.Der jüngste der drei Afghanen hat auch in Haft immer wieder Probleme mit weiblichen Justizwachebeamten, erklärte die Staatsanwältin. Deswegen sei ebenfalls ein Strafverfahren anhängig. Sein Anwalt warf daher die Frage auf, ob er aufgrund seiner Herkunft und seinem sozialen Umfeld überhaupt in der Lage ist, unsere Rechtsansichten verstehen. Am ersten Verhandlungstag hat sein Mandant noch vor Gericht gemeint, er habe "kein Gesetz gebrochen." Die beiden älteren Männer wurden zu je sechs Jahren Haft verurteilt, der jüngste zu fünf Jahren, da er das Opfer zwar nicht vergewaltigt, aber festgehalten hatte. Alle drei nahmen das Urteil bei einem Strafrahmen von siebeneinhalb Jahren für Jugendliche an.