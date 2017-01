Prügel-Video: Täterin ist am Donnerstag vor Gericht

15-jährige Patricia geprügelt Presserat kritisiert Facebook wegen Wiener Gewaltvideo

Rückschlag gegen Facebook Patricias Prügel-Video ist kein Cybermobbing

Weihnachtsamnestie Peinigerin von Prügelopfer Patricia aus Haft entlassen

"Wollte nie, dass dir so stark weh getan wird" Schlägerin entschuldigt sich per Brief bei Patricia

Als Serienschlägerin verdächtigt Prüglerin (15) aus Gewaltvideo bleibt weiter in U-Haft

Prügel-Video: Patricia wird brutal misshandelt (Foto: Facebook)

Der Kieferbruch von Opfer Patricia ist verheilt, Prüglerin Leonie seit Weihnachten wieder auf freiem Fuß. Heute sehen sich die Mädchen erstmals wieder. Am Wiener Landesgericht geht es um eine Zeit, als beide noch eng befreundet waren – und Mitglieder der Girl-Gang "187 – nie ohne mein Team".Die Staatsanwaltschaft lastet ihnen (und sieben mit angeklagten Teenies) pubertäre Straftaten an: kleine Diebstähle, Vandalismus, gefälschte Ausweise, die sie älter machten. Als Patricia Rädelsführerin Leonie nicht mehr als Chefin anerkannte, kam es zur unfassbaren Strafaktion. Die aber wird in einem späteren Prozess abgehandelt.