Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bei Anti-Terror-Razzia gefasst Wiener Islamprediger in U-Haft seit 10 Jahren aktiv

Der gebürtige Serbe soll Verbindungen zu radikalen Islamisten in Bosnien haben. Laut der serbischen Zeitung "Blic" wollte das Netzwerk um Nedzad B. den IS in Österreich etablieren. Er sei "einer der radikalsten Imame in Westeuropa".Nedzad B. und der zweite Prediger sollen schon seit zehn Jahren Hass-Botschaften im Netz verbreitet haben. Die Grazer Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen. Die U-Haft wurde per Videokonferenz verhängt.