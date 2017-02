Räuberbande: Teenies verpfiffen sich gegenseitig

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren und ein unmündiger Beschuldigter (13) bzw. ihre Eltern riefen bei der Polizei an, nachdem sie den Fahndungsaufruf - auch in der "Heute" - gesehen hatten.Nach der Vernehmung des Trios im Beisein der Eltern kannte die Polizei in Windeseile auch die Namen der anderen Verdächtigen, darunter zwei weitere Unmündige (jeweils 13) und Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren.Die Vernommenen gaben Geldmangel als Grund für die Taten an. Die mündigen Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die restlichen drei mündigen Beschuldigten müssen nun bei der Polizei zur Vernehmung erscheinen.