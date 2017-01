Elterleinplatz in Hernals (Foto: Gugerell, Wikipedia (gemeinfrei))

Elterleinplatz in Hernals (Foto: Gugerell, Wikipedia (gemeinfrei))

Pensionist rief zuvor Polizei Mord und Selbstmordversuch in Simmering

Tumult in Favoriten Mann ging mit messerartigem Gegenstand auf Passanten los

Am Elterleinplatz baute sich plötzlich ein Mann vor dem 35-jährigen Opfer auf und bedrohte dieses mit einem Messer. Als er Bargeld forderte, machte sich der Bedrohte aus dem Staub. Er suchte jedoch nicht ziellos das Weite, sondern lief schnurstracks zur nächsten Polizeiinspektion.Sofort fahndeten Ottakringer Polizisten nach dem Verdächtigen. Sie hielten den 37-Jährigen noch am Tatort an und sprachen die Festnahme aus.