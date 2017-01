Rumäne verletzte Mitbewohner mit Messer

Muslima auf Gleise gestoßen? Rassismus-Attacke: ÖBB-Videos sollen jetzt alles klären

Am Dienstag gegen 03.30 Uhr eskalierte der Streit zwischen einem Rumänen und seinem ungarischen Mitbewohner. Bei dem Zwist griff der 40-Jährige zu einem Messer und stach seinem Opfer ins Gesicht.Der 24-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Stirn und an seinem Kinn und wurde durch die Rettungskräfte erstversorgt.Der Rumäne wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Eine Alkoholkontrolle ergab 1,16 Promille.