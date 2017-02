Scheidungstermin am Gericht fordert vier Verletzte

Mutter kämpft ums Überleben "Nach Scheidung lebte ich von 100 Euro im Monat"

Sie (27) und er (37) lassen sich scheiden und das bekam am Dienstag auch jeder Unbeteiligte im Bezirksgericht am Dr. Adolf-Schärf-Platz mit.Angeblich soll die Schwester des Mannes dessen Ex-Frau an den Haaren gezogen haben, der Ex-Mann soll wiederum auf seinen ehemaligen Schwiegervater eingeschlagen haben. Daraufhin gingen weitere Beteiligte dazwischen.Die Polizei musste einschreiten, das Handgemenge endete mit vier Verletzten und fünf Anzeigen.Alexander Jaros