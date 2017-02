Schlägertrupp prügelte Mann vor Kebapladen spitalsreif

Fehde Jugendlicher eskaliert Insider packt aus: So kam es zum Kampf am Westbahnhof

Polizisten mit Pistole bedroht Tschetschenen und Afghanen prügeln sich am Westbahnhof

Randalierer festgenommen 17-Jähriger rastete bei Hochzeit in Favoriten aus

Zu dritt gingen die Angreifer um 19.40 Uhr in der Quellenstraße auf ihr Opfer los, ein Mann prügelte sogar mit einem Totschläger auf den Mann ein. Einer der brutalen Täter richtete dem 28-Jährigen laut dessen Angabe "schöne Grüße" vom Chef einer Baufirma aus. Laut Aussage des Opfers schwelt seit längerem ein Streit zwischen der Installationsfirma seines Bruders und dem besagten Unternehmen.Das Trio flüchtete und ließ den 28-Jährigen verletzt zurück. Der Mann wurde mit Verdacht auf beidseitige Unterarmbrüche und mit einer sieben Zentimeter lange Rissquetschwunde am Kopf ins Spital eingeliefert.Noch am selben Tag wurde laut Polizei-Sprecher Thomas Keiblinger einer der mutmaßlichen Schläger (25) und der Chef der Baufirma (46) - beide kommen aus dem Kosovo - festgenommen. Der 46-Jährige trug eine halbgeladene Schusswaffe bei sich, er befindet sich in Haft. Die Polizei sucht nun nach den zwei weiteren Schlägern.Alexander Jaros