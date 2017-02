Schlafenden in Öffis geprügelt: Teenie in U-Haft

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Weil Passanten den Überfall beobachteten und sofort die Polizei riefen, konnten die drei Burschen noch in der Nähe der Station festgenommen werden. Das 55-jährige Opfer wurde mit Nasenbeinbruch und Rissquetschwunden im Spital behandelt.Nun wird das Material der Überwachungskameras überprüft. Der mutmaßliche Haupttäter sitzt in U-Haft, gegen ihn wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Seine beiden Begleiter befinden sich auf freiem Fuß.Der brutale Vorfall erinnert an einen Fall in Berlin am ersten Weihnachtsfeiertag: Jugendliche hatten einen Obdachlosen angezündet - die Teenager wurden am Donnerstag wegen Mordversuchs angeklagt. Der Fall schockierte auch in Österreich.