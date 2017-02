Schnee sorgt für Chaos auf Wiener Straßen

Schneechaos in Wien-Donaustadt am Mittwoch um 5.25 Uhr (Foto: Leserreporterin Maria Fraczek)

In der Nacht fielen in Wien etwa 15 Zentimeter Neuschnee. In der Früh war die Stadt ganz in weiße Farbe getaucht und die Räumfahrzeuge hatten alle Hände voll zu tun.

Der Schnee traf die Wiener wie zumeist völlig unerwartet. Auf den Gehsteigen standen die Schneeschaufeln im Dauereinsatz, auf den Straßen passierte zunächst nur wenig. Um 5.30 Uhr in der Früh waren auch Hauptverkehrsstraßen noch nicht vollständig geräumt. Selbst der Gürtel glich stellenweise noch eher einer Rodelbahn.



Mit dem Auto kamen Wiener und Pendler nur langsam voran, die Frühaufsteher rutschten in die Arbeit. Es kommt zu massiven Problemen im Frühverkehr. Am Gürtel, Altmannsdorfer Ast und auf den Autobahnen A23, A4 und A22 kam es zu Verzögerungen. Laut Winterdienst sollte die Situation bis 9 Uhr Früh wieder halbwegs unter Kontrolle sein.



Doch auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man nicht besser dran. Vor allem auf den Straßenbahnlinien 1,2, 52, 58, 60, 62, D und 71 dauert es etwas länger. Die Linien 2, 5, 9, 40, 41 und 43 waren jeweils von einer Weichenstörung bzw. die Linie 25 von einer Stromstörung betroffen.