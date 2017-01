Schuss beendet Verfolgungsjagd durch Floridsdorf

Drei Verletzte bei Verfolgungsjagd Autoknacker wollten Cops von Straße drängen

Gegen 23 Uhr entzog sich der Lenker der Anhaltung am Romaplatz. Ohne Beleuchtung und Kennzeichen raste er teilweise mit bis zu 100 km/h in Richtung Arbeiterstrandbadstraße und brachte andere Autolenker und Fußgänger in große Gefahr.Der Wagen stieß im Zuge der Verfolgung mit einem Streifenwagen zusammen. Wegen eines Reifenschadens sprang der Lenker aus dem Fluchtfahrzeug und lief in Richtung Alte Donau. Er ignorierte die Warnungen der Beamten.Schließlich gab ein Polizist einen Schreckschuss ab und leistete auf diese Weise die nötige "Überzeugungsarbeit". Der junge Mann gab auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. In seinem Auto wurden Suchtmittel und gestohlene Kennzeichentafeln sichergestellt.Der Verdächtige befindet sich in Haft, er muss sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Urkundenunterdrückung, Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz und mehrerer Verkehrsübertretungen verantworten.