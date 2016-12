Silvesterpfad: 400 Polizisten, Warnung vor Übergriffen

Die Polizei steht am Silvesterpfad im Großeinsatz (Foto: Reuters)

Silvesterwetter Niederösterreich: Die Temperatur in St. Pölten beträgt zu Mitternacht -2 Grad, der Himmel bleibt klar. (Foto: Zamg.ac.at)

In punkto Feuerwerk ist die Verwendung praktisch aller Feuerwerkskörper ab Kategorie F2 im Ortsgebiet ausdrücklich verboten. "Gerade im Ortsgebiet werden durch das rücksichtslose Zünden von Feuerwerks- und Knallkörpern sowohl Menschen als auch Tiere massiv belastet", so die Polizei. Deshalb appellieren die Beamten, auf "Silvesterkracher" zu verzichten: "Die Polizei schreitet bei missbräuchlicher Verwendung konsequent ein."Gewarnt wird auch vor Taschendieben. "Taschendiebe gehen mit ihrem Opfer auf 'Tuchfühlung'. Dies kann auf viele verschiedene Arten passieren: Umarmen, antanzen, anrempeln, mit Essen oder Getränken beschmutzen, einzelne Blumen zum Verkauf anbieten und sogar bis zur sexuellen Belästigung gehen", so die Polizei. Die Tipps: Wertgegenstände sicher verwahren, niemals viel Bargeld bei sich tragen, Wertsachen auf mehrere Taschen verteilen: "Falls es zu körperlichen Übergriffen kommt, setzen Sie sich entschlossen zur Wehr."