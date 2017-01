Silvesterpfad: Drei sexuelle Attacken

Bub kam erst um 2.18 Uhr Wiener Neujahrsbaby war ein Spätzünder

170 Einsätze insgesamt Balkonbrand in der Absberggasse, Haus evakuiert

Am Gabor-Steiner-Weg – direkt im Prater – soll laut Polizei Samstagnacht ein Afghane eine Nachtschwärmerin begrapscht haben. Beamte konnten den Mann anhalten. Zwei weitere Übergriffe gab es auch in der Inneren Stadt: Am Stephansplatz habe ein Inder auch sein Opfer sexuell belästigt. Am Rathausplatz alarmierten Zeugen die Polizei, weil ein Iraker sich zu sehr bei einer Frau aufdrängte. Kurios: Als die Beamten eintrafen, war das Opfer verschwunden. Alle drei Sex-Täter wurden angezeigt und sind polizeibekannt.