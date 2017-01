Spezialeinheit WEGA stürmt Wohnhaus in Favoriten

Mordverdächtiger verhaftet So stürmte die Cobra das Hells-Angels-Clubhaus

10.000 Euro Belohnung ausgesetzt Marcus M.: Deswegen soll er zum Mörder geworden sein

Großeinsatz Gesuchter Mörder in Hells Angels Club in Wien gefasst

An dem groß angelegten Polizeieinsatz waren mehrere Fahrzeuge der Exekutive und rund 20 Beamte beteiligt Es kam in dem Wohnhaus zu einer Festnahme. Es soll sich dabei um die per Haftbefehl gesuchte Person handeln, bestätigte die Polizei "heute.at".Der Zugriff erfolgte in diesem größeren Rahmen, weil es laut Polizei möglich schien, dass Widerstand zu erwarten war. Dies war jedoch nicht der Fall. Ob bei der gesuchten Person auch Suchtgift gefunden wurde, ist noch nicht bekannt.