Spuckender Alkolenker versetzte Polizeiauto Kopfstöße

In Obdachloseneinrichtung Drohender Betrunkener mit Axt festgenommen

Bei Festnahme in Kampfpose Betrunkener rammt Ellbogen in Polizisten-Gesicht

Handy nicht gefunden WEGA-Einsatz: Betrunkener wollte Lokalgäste erschießen

Drei Beamte verletzt Betrunkener (20) schoss mit Leuchtmunition auf Polizei

Nach dem Unfall in der Garage wurde die Polizei gerufen. Der 35-jährige Fahrer verweigerte jedoch einen Alkoholtest und beschimpfte die Beamten. Sämtliche Ermahnungen nutzten nichts, der Lenker versuchte sogar, einen Polizisten mit geballten Fäusten anzugreifen.Daraufhin wurde der Querulant festgenommen und musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Selbst die Überstellung des Tobenden verlief turbulent. Der Betrunkene bespuckte den Innenraum des Fahrzeuges und schlug immer wieder mit dem Kopf gegen die Türe. Danach durfte er sich in einer Sicherheitszelle beruhigen.