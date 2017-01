Streit um Reisepass: AMS-Randalierer festgenommen

Anstieg der Verbalattacken AMS-Mitarbeiter müssen sich immer mehr "anhören"

Der 36-Jährige zeigte in der AMS-Zweigstelle seinen nicht gültigen Reisepass vor. Er gab zwar an, dass er ein neues Dokument bereits beantragt hat, dieses aber nicht mitführte. Daraufhin teilte ihm ein AMS-Mitarbeiter mit, dass er noch einmal mit dem neuen Pass erscheinen müsse.Der aus Russland stammende Mann - laut eigenen Angaben ist er Konventionsflüchtling - war darüber so sehr erzürnt, dass er die Selbstbeherrschung verlor. In der Folge soll er einen Tisch beschädigt und einen AMS-Mitarbeiter bedroht haben. Wie Polizeisprecherin Irina Steirer im Gespräch mit "heute.at" bestätigte, wurde er auch wegen Körperverletzung angezeigt.Die Beamten schritten ein und führten den wegen mehrerer Delikte bereits polizeibekannten Mann in Handschellen ab. Der Tobende gab zwar die Sachbeschädigung zu, bestritt aber die anderen ihm zur Last gelegten Taten.