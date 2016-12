Streufahrzeug der MA 48 rammte mehrere Autos

Kategorie "Dumm gelaufen" Mann stahl Sonnenbrille und hatte Baggy mit Cannabis dabei

Durch den Unfall blieb der Pkw beschädigt im Kreuzungsbereich Johnstraße und Goldschlagstraße stehen. Das ins Schleudern geratene Streufahrzeug kollidierte in weitere Folge seinerseits mit einem geparkten Auto, das dann auf den Gehsteig geschoben wurde.Anschließend touchierte der Lastkraftwagen noch ein weiteres geparktes Auto, dass durch den Aufprall quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Schneeräumwagen blieb erst nach durchbrechen eines Gartenzaunes und den Aufprall an einer Hauswand stehen.Zwei der am Unfall beteiligten Pkw wurden unter anderem händisch aus dem Kreuzungsbereich und vom Gehsteig entfernt. Der dritte Wagen wurde vom eingetroffenen Fahrzeughalter der Feuerwehr entfernt. Das als Folge des Unfalles auf der Ladefläche des Winterdienstfahrzeugs seitlich verrutschte Streugerät wurde mit einer Seilwinde wieder auf die Ladefläche zurückgezogen.Nach Beseitigung des unter dem Lkw verkeilten Baumes und des Gartenzaunes konnte der Laster durch die Besatzung des Werkstättenfahrzeugs der Feuerwehr wieder fahrbar gemacht und von der Einsatzstelle entfernt werden. Die beschädigte Hauswand wurde kontrolliert, es besteht keine Einsturzgefahr.