Taxler missbraucht und bestiehlt weiblichen Fahrgast

Anwalt und Justiz rätseln Missbrauchsprozess: Seisenbacher noch immer verschwunden

Bereits Ende November war eine 31-Jährige nach dem Fortgehen mit dem Taxi nach Hause gefahren. Unterwegs war sie aber auf der Rückbank eingeschlafen und wachte erst um 08.30 Uhr in ihrer Wohnung auf. Dort bemerkte sie Verletzungen an ihrem Körper und dass ihr 200 Euro fehlen.Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sie Opfer von sexuellem Missbrauch geworden war und die Polizei alarmiert. Diese forschte schließlich den Taxifahrer aus, der gestand, sich an der Frau vergangen und sie bestohlen zu haben.Bei seiner Einvernahme gab der Mann zu, noch eine Frau zumindest sexuell belästigt zu haben. Allerdings hat die Polizei keine weitere Informationen zu ihr und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01 / 31 310 - 33 800.