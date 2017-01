Teenager (16) schoss Mann bei "Flex" ins Gesicht

Als Kleinkrimineller aufgefallen Was über den Terrorverdächtigen bisher bekannt ist

Gar nicht so einfach Wie konnte der Bim-Entführer überhaupt losfahren?

Vater wohnt in Neunkirchen Wiener Terror-Verdächtiger: Verbindung auch nach NÖ

Die Täter (15 bis 16 Jahre) sprachen am Sonntag um 02.20 Uhr einen 21-Jährigen auf dem Treppelweg unweit vom "Flex" an, fragten ihn nach einem Joint. Plötzlich bedrohten die vier Teenies das Opfer mit einem Messer sowie einer Schreckschusspistole und forderten die Herausgabe von Marihuana. Als das Opfer den Forderungen nicht sofort nachkam, setzte der mit der Pistole bewaffnete Haupttäter (16) die Waffe an die Stirn des Opfers und gab einen Schuss ab!Das Opfer brach bewusstlos zusammen, Freunde des 21-Jährigen flüchteten zu Fuß vom Tatort. Die Täter nahmen die Verfolgung auf und raubten einem 20-Jährigen das Smartphone. Zwei der Opfer gelang die Flucht mit einem Taxi, sie alarmierten die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Alarmfahndung konnten Beamte der Bereitschaftseinheit die Tatverdächtigen anhalten und festnehmen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt, die Tatverdächtigen festgenommen.