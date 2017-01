Terror-Anschlag vereitelt, Innenminister spricht LIVE

Anschlag in Wien geplant Terror-Verdächtiger in Favoriten festgenommen

Anschlag vereitelt Terror-Gefahr: Polizei mahnt Wiener zur Vorsicht

> Der Terror-Verdächtige war am Freitag nach Österreich eingereist.> Ermittler folgten ihm seit der Grenze.> Sie hatten einen Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes erhalten.> Um 18 Uhr wurde der Albaner in einer Wohnung in Favoriten festgenommen.> Er soll IS-Sympathisant sein ...> ... und vor Monatsende ein Sprengstoffattentat in Wien geplant haben.