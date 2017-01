Terror-Verdächtiger in Favoriten festgenommen

Anschlag vereitelt Terror-Gefahr: Polizei mahnt Wiener zur Vorsicht

Am Freitag soll der Verdächtige nach Österreich eingereist sein, noch in diesem Monat habe er ein Sprengstoffattentat geplant. Doch die Polizei kam ihm zuvor: Seit er die Grenze überquert habe, sei der Mann von Ermittlern überwacht worden. Ein Hinweis eines befreundeten Geheimdienstes habe die Einsatzkräfte auf seine Spur gebracht.Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) bestätigte die Berichte auf Facebook. Ab 20 Uhr gibt er Details bekannt,Kurz nach 18 Uhr habe die Polizei den angeblichen IS-Sympathisanten in der Rotenhofgasse aufgegriffen. "Polizei, Verfassungsschutz und Cobra haben eng zusammengearbeitet", sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger zu ORF Wien. Die Meldung, dass der Mann bereits in Deutschland einen Sprengsatz gebastelt haben soll, kommentierte die Polizei nicht. In den vergangenen Tagen hätten sich "Hinweise auf einen geplanten Anschlag in der Bundeshauptstadt verdichtet".Die Polizei warnte angesichts der Terror-Gefahr in Europa, an stark frequentierten Orten möge man auf zurückgelassene Gegenstände wie Gepäckstücke achten.