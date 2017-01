Terrormiliz IS: 14 Festnahmen in Wien und Graz

Urteil in Graz 20 Jahre Haft für Dschihadisten-Prediger

Sie sollen in Österreich einen Gottesstaat geplant haben, müssen sich jetzt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten: 14 Personen, darunter drei Österreicher mit Migrationshintergrund (Bosnien, Afghanistan, ein Balkan-Staat) zwei Bosnier, ein Bulgare, ein Mazedonier und ein Syrer wurden am Vormittag festgenommen.Später klickten noch für drei weitere Verdächtige aus dem Balkan-Raum die Handschellen. Auch drei Frauen wurden festgenommen, hieß es am Abend bei einer Pressekonferenz im Innenministerium. Einen Zusammenhang mit dem 17-järhigen Terrorverdächtigen von Wien gebe es nicht.