Wiener Terrorverdächtiger hatte minderjährigen Mitwisser

Neben dem deutschen Komplizen, der am Sonntag in Nordrhein-Westfalen festgenommen wurde, dürfte der Wiener Terrorverdächtige noch einen weiteren Mitwisser gehabt haben. Dabei handelt es sich um eine weitere Person in Wien, die noch strafunmündig, also unter 14 Jahren alt, ist.Die Person - das Innenministerium gab nicht bekannt ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelt - sei "so untergebracht, dass wir sie unter Kontrolle haben". Ob von der Person eine weitere Gefahr ausgehe, werde derzeit ermittelt.Lorenz K. war bisher nur strafrechtlich aufgefallen, nicht jedoch als Extremist. Die Ermittler des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (BVT) haben aufgedeckt, dass er Teil eines islamistischen Netzwerks war, das auch "über Staatsgrenzen hinweg vernetzt" ist. Derzeit im Fokus der Ermittler stehe die Frage, ob weiterhin eine Anschlagsgefahr bestehe.Wie weit fortgeschritten die Anschlagspläne des 17-jährigen Lorenz K. waren, wurde nicht näher ausgeführt.