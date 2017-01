Trauer um Klaus Wildbolz

Rudi Roubinek trägt sich ins Kondolenzbuch ein. (Foto: Denise Auer)

Waltraud Haas kondoliert Klaus Wildbolz. (Foto: Denise Auer)

(Foto: imago stock&people)

Des Schauspielers gedachten gestern etwa Peter Weck, Waltraud Haas, Fritz Wepper oder Rudi Roubinek. Viele Gäste der Trauerfeier trugen sich vorab ins Kondolenzbuch ein. Danach erfolgte die Einäscherung. Die Urne wird erst in einigen Tagen im engsten Familienkreis in einem ehrenhalber gewidmeten Grab der Stadt Wien beigesetzt..Klaus Wildbolz wurde am 25. August 1937 in Wien geboren. Seine bekanntesten Rollen hatte der TV-Liebling als Direktor im "Schlosshotel Orth", auf dem "Traumschiff" und in zahlreichen Krimiserien. Seine Karriere reichte aber weit über die eines TV-Schauspielers hinaus – er spielte auf den großen Bühnen wie der im Theater in der Josefstadt oder bei den Salzburger Festspielen und zeigte sein Gesicht auch auf der Kinoleinwand.