"Tschetschenen-Problem": Schule warnt Eltern

In dem Schreiben informiert die Direktorin die Eltern über den Vorfall. (Foto: Privat)

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Vandalismus am Schwarzenbergplatz Russendenkmal beschmiert: Botschaft protestiert

Mutter muss nicht in Haft Mildere Urteile für Eltern von zu Tode bestrafter Leonie (3)

Russe (30) verletzt Trister Blechsalat nach üblem Crash auf Triester Straße

Völlig arglos spazierten die vier Freunde am vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr aus der Wirtschafts- und Tourismusschule. In der Wintzingerodestraße wurden die Schüler (16 und 17 Jahre) plötzlich von fünf Burschen (15 bis 20 Jahre) umzingelt, bedroht und ausgeraubt. "Wir haben sofort reagiert, die Eltern informiert und Anzeige bei der Polizei erstattet", sagt Direktorin Maria Ettl zu "Heute".In einem Brief an die Eltern meint Ettl, dass die "Polizei von einem 'Tschetschenen-Problem' spricht", und bittet sie, die Kinder anzuhalten, nicht allein herumzugehen und die Wintzingerodestraße zu meiden. Zum Glück wurden die Täter – zwei Tschetschenen, ein Afghane, ein Armenier und ein Österreicher – rasch ausgeforscht und festgenommen.Zu verdanken ist dies der Bereitschaftseinheit der Polizei, die seit Dezember verstärkt im und um das Donauzentrum patrouilliert. Die Direktorin organisiert nun für die Schüler einen Kurs zum Thema Gefahrenerkennung und richtiges Verhalten in bedrohlichen Situationen.