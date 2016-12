Tschetschenen und Afghanen prügeln sich am Westbahnhof

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen 18 Uhr kam es am Westbahnhof zu einem Streit unter Tschetschenen und Afghanen. Mehr als zehn Personen prügelten aufeinander ein. Ein 20-Jähriger wurde im Gesäßbereich mit einem Messer verletzt. Auch die einschreitenden Beamten wurden attackiert. Ein Schläger zog plötzlich eine Schreckschusspistole und bedrohte damit einen Polizisten. Erst nach mehrmaliger Aufforderung die Waffe wegzulegen, kam der Tatverdächtige dieser nach. Bei dem Vorfall wurde ein Beamter verletzt. 14 Personen wurden angezeigt und drei Tatverdächtige wurden an Ort und Stelle festgenommen. Mittendrin war auch ein Filmteam, dass am Westbahnhof eine neue Folge von "Wachzimmer Ottakring" drehte. Die Fernseh-Cops waren bei der Verhaftung eines Verdächtigen live mit dabei.