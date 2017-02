Tschick wegwerfen kostet bis zu 90 Euro!

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Lebensmittel um sechs Prozent teurer Wien: Minus 25 % bei Kartoffeln, Plus 30 % bei Butter

Wegen Wiederbetätigung angeklagt Nazi-Propaganda bei Anti-Asyl-Arzt gefunden

Kinder (1, 2) sahen zu Afghane (17) fiel über Mutter her: Suche nach Opfern

Keine weiteren Ermittlungen Aliyev-Tod: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Fix ist: Das Wegwerfen von Dosen, Flaschen und Tschickstummeln auf der Straße oder im Park soll künftig mindestens 50 Euro kosten, also fast 40 Prozent teurer werden. Auch wer Hundstrümmerl nicht wegräumt, zahlt bald empfindlich mehr. Die Höchststrafe klettert auf 90 Euro!Rot-Grün will das am 3. März im Landtag beschließen. "Unser Ziel sind nicht maximale Strafen, sondern maximale Sauberkeit", sagt Stadträtin Sima (SP). Erstmals seit neun Jahren werden die Strafen erhöht. Kurios: Die Ascherohre auf den Mistkübeln der Stadt rauchen und stinken noch immer, landet ein nicht ausgedämpfter Tschick in ihnen.Neos-Umweltsprecherin Emmerling verärgert: "Die Stadt erhöht die Strafe für die weggeworfene Zigarette massiv, aber die stinkenden Ascherohre bekommt sie nicht in den Griff."