"Türsteher ließ mich nicht in Club, weil ich schwarz bin!"

BILDER DES TAGES 19.02.2017: John McCain erhält putin-kritisches T-Shirt

US-Senator und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im US-Senat, John McCain erhält beim Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz ein Geschenk: Ein T-Shirt mit der putin-kritischen Zeichnung des rumänischen Karikaturisten Dan Perjovschi. (Foto: Reuters)

"Ich bin noch immer so wütend und traurig", so Esther J. zu "Heute". Die 27-Jährige, die seit drei Jahren in der City in Wien wohnt, wollte sich am Samstag mit einer Freundin im Club "Platzhirsch" treffen. "Als ich gegen 1.50 Uhr ankam, war meine Freundin schon drinnen. Es gingen laufend Leute hinein, doch bei mir fragte der Türsteher, ob ich eine Reservierung hätte. Ansonsten käme ich nicht hinein", erzählt Esther J., die bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) arbeitet. Enttäuscht ging die junge Frau nach Hause. Zu Hause meldete sich die Freundin am Telefon und überredete Esther J., noch einmal zum Lokal zu kommen.Während andere Besucher eingelassen wurden, scheiterte sie erneut am Türsteher: "Zuerst sagte er, dass zu viele Leute drin sind. Dann meinte er, er muss die Anweisungen seines Chefs befolgen." Auf "Heute"-Nachfrage meint "Platzhirsch"-Geschäftsführer Sascha Hauer: "Wir sind auf keinen Fall rassistisch. Es kann sein, dass das Besucher-Maximum erreicht war, die Frau zu betrunken war oder ihr Benehmen einfach nicht gepasst hat." Das sieht Esther J. nicht so. Sie fühlte sich vom Club diskriminiert und filmte die Szenen.