Uhrendieb: In 6er-Bim war Endstation

In der Millennium City Diebes-Duo schlug bei Juwelier zu

Tat in Wiener City Polizei jagt diesen Juwelier-Dieb

Gegen 13.40 Uhr demolierte der Kriminelle die Scheibe des Geschäftslokals in der Äußeren Mariahilfer Straße und nahm mehrere Uhren an sich. Danach flüchtete er zu Fuß.Ein Zeuge verständigte die Notruf und heftete sich an die Fersen des Verdächtigen. Auf diese Weise konnte er der Polizei ständig den aktuellen Standort durchgeben.In einer Straßenbahngarnitur der Linie 6 hielten die Beamten den Flüchtigen an. Der rumänische Staatsbürger befindet sich in Haft.