S-Bahn-Station: Teenie-Trio prügelte Schlafenden ins Spital

Nach Angaben des Verletzten stellte sich heraus, dass dieser eingeschlafen war und plötzlich von drei Burschen geschlagen und getreten worden war. Ob es sich um einen Obdachlosen handelt, war am Vormittag noch nicht bekannt.Zwei 18- und ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurden von der Polizei nach Anruf von aufmerksamen Passanten noch in der Nähe der Station angehalten und festgenommen.Der verletzte 55-Jährige ist im Krankenhaus.Der brutale Vorfall erinnert an einen Fall in Berlin am ersten Weihnachtsfeiertag: Jugendliche hatten einen Obdachlosen angezündet - die Teenager wurden am Donnerstag wegen Mordversuchs angeklagt. Der Fall schockierte auch in Österreich.Erst am Donnerstag hat die Wiener Polizei Fotos von Teenagern veröffentlicht, die in Wiener Bussen ihr Unwesen treiben und Gleichaltrige verprügeln und ausrauben.