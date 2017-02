Vermisst! Wer hat 79-jährige Wienerin gesehen?

Ingrid F. (79) wurde zuletzt in Hietzing gesehen. (Foto: Privat)

Bei U-Bahn-Station Ober St. Veit Frauen boten Welpen illegal zum Verkauf an

Mit Messer und Pistole bewaffnet Brutale Jugendbande gefasst

Ingrid F. wurde zuletzt am Mittwoch, den 8. Februar, in der Unteren Wattgasse (Hietzing) gesehen. Ihre besorgte Familie meldete die Dame bereits bei der Polizei als abgängig. Die 79-Jährige trug zuletzt einen braun-grauen Daunenmantel, eine hellbraune Hose und ein beiges Seidenkopftuch sowie einen grau geblumten Schal. Ingrid F. stammt aus Währing, könnte also auch vom 13. Bezirk aus in ihren Heimatbezirk unterwegs gewesen sein, vermutet ihre Tochter.Da die Dame an einer schweren Depression leidet, hofft die Tochter, dass sie bald ein aufmerksamer Passant entdeckt. Denn Ingrid F. braucht ihre Medikamente. "Heute"-Leser sind aufgerufen, sich für Hinweise an jede Polizeidienststelle zu melden.