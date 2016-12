Volle Züge lassen Kunden entgleisen

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Heiße Nacht in Meidling – mit Video Auto brennt vor der Kultdisco U4 aus

Frau schlief im Auto ein Taxler missbraucht und bestiehlt weiblichen Fahrgast

Täter festgenommen Räuber tritt Opfer gegen Kopf und stiehlt Packerl Tschick

Brutale Attacke in Wien Schwarzfahrer prügelt Schaffner zu Heiligabend nieder

Wer keine Reservierung hatte, durfte nicht mitfahren. Und: Plätze wurden offenbar doppelt und dreifach vergeben, es kam zu wilden Szenen. Etwa am 23. Dezember um 10:30 Uhr am Bahnhof in Meidling. Hunderte Fahrgäste wollten in den Railjet von Wien nach München einsteigen – vergeblich.Die Zugabteile waren bereits bei der Ankunft in Meidling überfüllt. Menschen blockierten die Gänge der Waggons. Die Folge: Eine halbe Stunde lang wurden alle ohne Reservierung vom Schaffner aus dem Zug gewiesen und mussten auf den nächsten Railjet warten – der ebenfalls ausgebucht war.Auf der ÖBB-Facebookseite gingen Beschwerden über das Reise-Chaos ein. Ein Sprecher zu "Heute": "Wir haben alles eingesetzt, was verfügbar war. Sollte es Überbuchungen gegeben haben, werden wir dem nachgehen".