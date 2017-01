650 Euro für WU-Ball, dann stand ich vor der Tür

Polizeieinsatz beim WU-Ball Riesiger Andrang beim WU-Ball - Organisatoren hatten zu viele Karten verkauft. (Foto: Jitka T.)

WU-Ball wurde zum Desaster Zu viele Karten verkauft: Polizei schickte Ballgäste heim

Mit einer "unvergesslichen Ballnacht" in der Wiener Hofburg warb die ÖH WU für ihren Event und sollte recht behalten. Ärger im Dreivierteltakt – mehr wird vielen Besuchern davon allerdings nicht in Erinnerung bleiben. Da die Veranstalter angeblich 1.600 Tickets zu viel verkauft haben sollen, walzten viele Balltiger lediglich angefressen heim."Ich stand Stunden im zugigen Foyer, dann schickte uns die Polizei nach Hause", sagt "Kronehit"-Newslady Tatjana Sickl. Die 23-Jährige gab für Ballkleid, Frisur, Make-up und Eintrittskarte "locker 650 Euro aus" und hofft nun, zumindest einen Teil der Kosten ersetzt zu bekommen. "Den missglückten Samstagabend kann mir eh niemand zurückgeben." Sickl wollte in größerer Gruppe tanzen gehen: "Sieben von uns kamen noch rein, ich und zwei andere nicht mehr."Yannick Shetty, Vorsitzender der JUNOS Studierenden kann den Ärger nachvollziehen: "Ich war selbst vor Ort. Was hier geschehen ist, ist ein totales Versagen." Die Polizei schickte die Wartenden kurz nach Mitternacht weg, mit der Begründung: "Die Veranstaltungsörtlichkeit ist hoffnungslos überfüllt."Shetty hat einen Verdacht, wie das geschehen konnte: "Die ÖH hat aus Kostengründen weniger Räume als sonst angemietet. Eine Riesenfrechheit, denn mit dem Ball wird ohnehin Kohle ohne Ende gemacht. Eintrittskarten für Nicht-Studierende kosten über 100 Euro, ein Mineral 12 Euro." Die ÖH entschuldigte sich gestern und will die Kosten gegen Vorweis der Karte ersetzen.