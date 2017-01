Wie konnte der Bim-Entführer überhaupt losfahren?

Fahrer am Klo Bim-Entführung: Unbekannter fährt mit 60er davon

Bei dem entführten Fahrzeug handelte es sich um eine ULF-Garnitur, also eine moderne Niederflur-Straßenbahn. Laut Sprecher der Wiener Linien, Michael Unger, ist es gar nicht so leicht, so ein Fahrzeug zu bedienen, wenn man sich nicht auskennt.Ein "heute.at"-Leser erklärt uns: Man muss dazu einen Schalter bedienen, bei dem es mehrere Wahlmöglichkeiten gibt. Doch das alleine reicht nicht. Auch der Fahrhebel muss in einer gewissen Art und Weise betätigt werden: Ein sogenannter Totmann-Schalter muss immer gedrückt bleiben, sonst setzt sich die Straßenbahn gar nicht in Bewegung.Der Verdacht liegt also nahe, dass es sich bei dem unbekannten Bim-Entführer um jemanden handelt, der etwas von der Sache versteht. Möglicherweise sogar ein Ex-Angestellter? Zum Lenken der Straßenbahn braucht man nämlich einen Schlüssel und: "Unser Fahrer hatte seinen Schlüssel noch", wie Unger dem "ORF" erzählte.