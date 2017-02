Wien: Minus 25 % bei Kartoffeln, Plus 30 % bei Butter

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bei den günstigsten Lebens- und Reinigungsmitteln habe sich die Preisschere weiter geöffnet, so die AK. Kostete im Dezember 2015 ein Einkaufskorb mit 40 Produkten durchschnittlich 47,86 Euro, so waren es im Dezember 2016 schon 50,72 Euro - das ist eine Preissteigerung von sechs Prozent. Die Produkte kosten in den Supermärkten um durchschnittlich knapp zehn Prozent mehr als bei den Diskontern.Bei den günstigsten Produkten handelt es sich vorwiegend um Eigenmarken der Handelsunternehmen. Starke Verbilligungen gäbe es im Jahresvergleich bei Kartoffeln (minus 25 Prozent), Teigwaren (minus 14 Prozent) und Reis (minus 13 Prozent). Mehr zahlen heißt es für Butter (plus 30 Prozent), Mischbrot (plus 27 Prozent), Schokolade (plus zwölf Prozent) und Vollmilch (plus zehn Prozent).Die AK prüfte die Preise für Lebens- und Reinigungsmittel im Dezember 2016 bei vier Supermärkten (Billa, Interspar, Merkur, Spar) und drei Diskontern (Hofer, Lidl, Penny) in Wien. Es wurde das jeweils preiswerteste erhältliche Produkt erhoben (zum Beispiel ein Liter, ein Kilogramm). Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise, so die AK. Auch nicht der mögliche Qualitätsunterschied.