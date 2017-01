Wien: Mülltonnen mit Böllern gesprengt

Kleiner Hund hat neues Zuhause: Happy End für Müll-Welpen

Gesprengte Müllcontainer So wüteten Silvester-Rowdys in Wien

Eine Anrainerin am Kapaunplatz in Wien-Brigittenau hörte am Neujahrstag gegen 14.30 Uhr einen lauten Knall und sah Rauch von dem Müllplatz kommenDas entstandene Feuer war relativ heftig, dafür dass es von einem Knallkörper ausgelöst wurde: Zwei Mülltonnen brannten vollständig aus, zwei weitere wurden beschädigt. Von den Tätern fehlt aber jeder Spur.