Wiener Terror-Bubi hatte Kontakt zu radikalem Prediger

Unter den 14 Verdächtigen, die vergangene Woche bei einer Razzia in Graz und Wien festgenommen wurden, ist auch der Imam Ebu Muhammad. Er gilt als einer der radikalsten Prediger des Balkans und sprach in einer Moschee in Ottakring.Lorenz K. gab in seiner Einvernahme zu, dass er dort Gast war: "Ja, ich kenne diese Moschee, ich war fallweise Freitag zum Gebet dort", sagte er. Noch eine Woche vor seiner Festnahme, am 13. Jänner war er dort.Der Prediger, dem er dort vermutlich zugehört hat, nennt sich Ebu Muhammad alias Nedzad B. Obwohl er jegliche Verbindung bestreitet, fällt auf, dass bereits drei Terrorverdächtige, die in den letzten Jahren geschnappt wurden, mit ihm Kontakt hatten.Auf einem beschlagnahmten Datenträger fand die Polizei nun Indizien für die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung und Rekrutierung von Kämpfern für den Dschihad.Der A ustro-Dschihadist Mohamed Mahmoud , der einen Anschlag auf die Fußball-Europameisterschaft geplant hat und später verurteilt wurde, soll Stammgast in der Moschee von Ebu Muhammad gewesen sein.Aus dem Dunstkreis des Predigers stammt auch Nevlid J., der einen Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Sarajevo verüben wollte.Bei der Razzia in Wien und Graz wurde auch Abu Hamzah al-Afghani verhaftet. Er heißt mit bürgerlichem Namen Farhad Q. Er gilt gemeinsam mit seinem Bruder Jamaluddin als der Ziehvater des Salafismus in Österreich und Deutschland. Jamaluddin Q. war in derselben Moschee aktiv wie Ebu Muhammad.