Wiener Terror-Verdächtiger will umfassend aussagen

Laut eigener Aussage Wiener Terrorverdächtiger hatte "Testbombe" gebastelt

Anschlag in Wien vereitelt Salafisten-Terrorplan: Bub (12) möglicher Mitwisser

Sein Anwalt, Wolfgang Blaschitz, verzichtete auf Rechtsmittel - Lorenz K. sitzt also vorerst bis zum 7. Februar in Untersuchungshaft. Es wird wegen terroristischer Vereinigung im Sinne des Paragrafen 278b StGB ermittelt.Er soll einen Anschlag in Wien - möglicherweise auf die U-Bahn - geplant haben. Dazu soll er bei einem Bekannten in Deutschland "Testsprengungen" durchgeführt haben. Der Bekannte, ein 21-Jähriger, sitzt in Deutschland ebenfalls in U-Haft.Lorenz K. will nun umfassend aussagen. Er bestreitet, dass er einen Anschlag in Wien geplant hat. Mit dem Bekannten in Deutschland, den er über islamische Internet-Foren kennengelernt hat, habe er sich zwar getroffen, sie hätten aber nur eine Rauchbombe gebastelt. "Da war nix, was auch nur annähernd einer Gefährdungslage nahe kommen könnte", so sein Anwalt.Es gebe keine Hinweise, dass konkrete Straftaten geplant waren, so Blaschitz gegenüber der "APA". Auch zum 12-Jährigen, der in die ganze Sache verwickelt sein soll, habe sein Mandant keinen engeren Kontakt gehabt.