Wiener Terrorpläne: Zwölfjähriger lieferte den Hinweis

Wie der "Focus" in seiner Onlineausgabe berichtet, soll ein radikalisierter Zwölfjähriger am 24. November versucht haben, einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu verüben. Er sei über soziale Netzwerke in Kontakt mit dem Terrorverdächtigen Lorenz K. gestanden. Die deutschen Behörden hätten demnach den Kollegen aus Österreich den entscheidenden Tipp gegeben, woraufhin Lorenz K. am Freitag in Wien festgenommen wurde.Am Montag gab das österreichische Innenministerium bekannt, dass ein salafistischer Hintergrund vorliege und es einen minderjährigen Mitwisser gebe . Angeblich soll dieser wie der Verdächtige in Deutschland zwölf Jahre alt sein. Wie Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck auf Anfrage von "heute.at" erklärte, stehe fest, "dass der Minderjährige, um den es heute gegangen ist, nicht ident mit dem Terrorverdächtigen in Ludwigshafen ist."