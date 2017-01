Wiener Terrorverdächtiger hatte "Testbombe" gebastelt

Lorenz K. gab an, eine "Testbombe" gebastelt zu haben (Foto: Privat)

Bei der Einvernahme erzählte der 17-Jährige den Verfassungsschützern, er hätte mit seinem deutschen Komplizen - der inzwischen ebenfalls in Haft ist - in dessen Wohnung bereits eine Testbombe gebastelt. Bei der Hausdurchsuchung in Wien seien aber keinerlei Sprengsätze oder Sprengstoffe gefunden worden, betonte Innenminister Sobotka.Auch Waffen hätte er keine gehabt. Er habe sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme lediglich im Internet informiert gehabt. Man habe stets nur von einer "potenziellen Gefahr" gesprochen, betonte Sobotka. Die Größe der Gefahr sei nicht daran zu messen, ob ein Anschlag bereits umgesetzt sei - es gehe darum, Personen mit derartigen Plänen rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.