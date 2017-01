Wiener Terrorverdächtiger soll IS-Fanatiker sein

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Als Kleinkrimineller aufgefallen Was über den Terrorverdächtigen bisher bekannt ist

Vater wohnt in Neunkirchen Wiener Terror-Verdächtiger: Verbindung auch nach NÖ

Ein Hinweis aus dem Ausland brachte die Ermittler auf die Spur, am Freitag ging es dann Schlag auf Schlag: Elitepolizisten fassten den 17-jährigen Niederösterreicher mit albanischen Wurzeln in Wien-Favoriten, durchsuchten in der Nacht auf Samstag noch das Elternhaus.Der Mann, der in wenigen Tagen 18 wird, soll einen Anschlag in Wien geplant haben - mögliche Methode: Eine Bombe in der U-Bahn. Wer hat dem jungen Mann das Herz derart mit Hass vergiftet? Laut Medien soll es die Terrormiliz "Islamischer Staat im Irak und Syrien" (ISIS) gewesen.Im Verhör soll der Bursche sich zum IS bekannt haben - das Innenministerium wollte diese Information nicht bestätigen. Noch am Sonntag muss entschieden werden, ob er in eine Justizanstalt eingeliefert wird. Der gebürtige Niederösterreicher war bereits polizeibekannt. Nun wird wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.