Station Johnstraße wurde vollständig evakuiert. (Foto: Leserreporter David S.)

Entwarnung bei U3 Ottakring "Bombe" war nur Essenspackerl

Öffi-Fahrgäste, die am Donnerstag Nachmittag noch letzte Weihnachtsgeschenke einkaufen wollten, mussten in der U3 Geduld beweisen: Um 16.40 Uhr Rauch in der U3-Station Johnstraße! Zahlreiche Feuerwehr- und Polizeiautos rückten an, die Station wurde evakuiert, der U-Bahn-Verkehr unterbrochen.Die Ursache war dann allerdings weniger dramatisch, als es der erste Blick vermuten ließ: Rauchende U-Bahn-Bremsen dürften laut Auskunft der Wiener Berufsfeuerwehr den Alarm ausgelöst haben.Die U3 fuhr während des Einsatzes nur von Simmering bis Westbahnhof und von Hütteldorferstraße bis Ottakring. Bis in den frühen Abend hinein musste mit Verzögerungen gerechnet werden.Erst am Mittwoch musste die U3-Station Ottakring wegen evakuiert werden. Auch auf der U4 kam es zu längeren Wartezeiten.