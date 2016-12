Wüster Zigaretten-Räuber schlug Trafikanten ins Gesicht

Schutz vor Terror Beton und Müllcontainer als Barrieren

Um 05.30 Uhr in der Früh betrat der 42-jährige Mann die Trafik in Ottakring. Er verlangte eine Packung Zigaretten. Der Trafikant reagierte zunächst nicht, woraufhin der vermeintliche Kunde zum Räuber wurde.Er ging hinter das Verkaufspult und bediente sich: Eine Stange Zigaretten erbeutete er. Dann trat der Trafikant auf den Plan und wollte das Diebesgut wieder an sich nehmen. Ein Faustschlag ins Gesicht war die Antwort des Täters, der danach sofort flüchtete.Die Polizei konnte ihn nur wenig später anhalten und festnehmen.