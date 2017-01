Zu viele Karten verkauft: Polizei schickte Ballgäste heim

WEGA-Einsatz in Wien Party in Favoriten: Mit Pistole von Balkon geschossen

Nach Herzstillstand Spaziergänger rettet Pensionisten das Leben

Außerdem vier Verletzte Lenker stirbt bei Frontalcrash, Katze bewusstlos

"Egal wie voll du gestern warst, der WU Ball war voller": Auf Facebook nahmen es manche Ball-Besucher mit Humor, andere schimpften auf die Organisatoren. 600 bis 800 Personen mussten in der Nacht auf Sonntag trotz gültiger Eintrittskarte wieder abtanzen. Gegen 23 Uhr verhängte die Polizei ein Zugangsverbot, da das Gedränge in der Hofburg zu groß war.Im Eingangsbereich mussten die Beamten eine Sperre errichten, damit Besucher den Ball verlassen konnten. Der Unmut war groß, die Polizei musste per Megafon sogar mit "gewaltsamer" Räumung drohen (Video unten). Auf Facebook entschuldigten sich die Organisatoren Tags darauf und versprachen, den Eintrittspreis zu ersetzen.