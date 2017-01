Zwölfjährige Pokemon-Jäger im Stadtpark beraubt

Das Handyspiel Pokemon Go wurde im Sommer zum Hype. (Foto: Reuters)

Die beiden Zwölfjährigen waren mit ihren Handys im Stadtpark in Wien-Landstraße unterwegs, um mit dem Handyspiel Pokemon Go virtuelle Monster zu jagen. Beim Ententeich wurden sie von einer vierköpfigen Gruppe ungefähr gleichaltriger Burschen angesprochen.Nach kurzer Diskussion entriss einer aus der Bande einem der beiden Zwölfjährigen das Handy. Alle vier ergriffen daraufhin gemeinsam die Flucht in Richtung Gartenbaukino.