Kapitän kippte um: Jumbo-Notlandung in Wien

747 musste in Wien notlanden (Foto: Cargolux)

Brutale Attacke in Wien Schwarzfahrer prügelt Schaffner zu Heiligabend nieder

Unter Sammlern begehrt Frech: Safety Cards aus Boeing 777 gestohlen

Motiv noch unklar Hackerattacke auf Flughafen Wien vereitelt

Kurz nach dem Start in Luxemburg klagte der Kapitän über Schmerzen im linken Oberkörper, berichtet die Flugseite "Aviation Herald". Über Ungarn verschlechterte sich sein Zustand dann plötzlich dramatisch, die Crew beschloss umzukehren und nach Luxemburg zurückzufliegen. Doch soweit kamen sie nicht mehr: Der Kapitän brach im Cockpit zusammen. Sofort setzte der erste Offizier einen Notruf ab und bat um eine Lande-Erlaubnis in Wien-Schwechat. Im Alleingang brachte der Co-Pilot den riesigen 747-8-Frachtjet dann auf Piste 16 zu Boden. Dort wartete schon die Rettung, die den Kapitän sofort ins Krankenhaus raste. Er soll an Bord einen Schlaganfall erlitten haben.Laut "Aviation Herald" hatte der erste Offizier kein Jumbo-Fahrtraining und konnte den riesigen Jet deshalb nicht auf den Abstellplatz lenken. Der Co-Pilot blieb auf dem Runway stehen, die Boeing wurde von einem Abschleppwagen zum Terminal gezogen. Nach neun Stunden Aufenthalt flog der Jumbo mit neuer Crew weiter Richtung Dubai. Der kranke Pilot ist angeblich außer Lebensgefahr.