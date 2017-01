iPad-App klärt Autoeinbruch

Mit Luftdruckgewehr? Unbekannter schoss auf Straßenbahn

Zwei Festnahmen WEGA schnappte Messer-Mann in Meidling

Feuerwehr half aus Polizei blieb in der Bim-Spur stecken

Schriftsteller wurde verurteilt Autor erfand Raub aus Geldnot

Ein Wiener bemerkte Montagnachmittag, dass bei seinem Auto in der Elisabethstraße (City) eine Scheibe eingeschlagen war. Eine Aktentasche mit Brille und iPad fehlte. Der Mann rief die Polizei und ortete das gestohlene iPad über die Such-App "Find my iPhone".Sofort nahmen die Polizisten gemeinsam mit dem Geschädigten die Verfolgung des Signals auf. Schließlich gelang es einen Verdächtigen in der Nähe des Brunnenmarktes (Ottakring) auszuforschen. Er hatte die gestohlene Aktentasche bei sich und wollte sich aus dem Staub machen. Zu spät: Der 18-Jährige wurde festgenommen, die gestohlenen Gegenstände an den Geschädigten retourniert.