Drogen-Pärchen sperrte Kampfhund in Käfig

Ein Pitbull-Terrier war in einen kleinen Käfig gesperrt (Symbolbild). (Foto: Fotolia.com)

Sie flog wegen Feuer auf Hanf-Plantage in Einfamilienhaus entdeckt

11 Täter geschnappt Kommissare auf vier Pfoten als Dealer-Schreck

Der ungefähr sechs Monate alte Pitbull war in einem viel zu kleinen Käfig in der Wohnungeingesperrt. Zwei Kinder (6, 12 Jahre) spielten daneben in der Wohnung. Als die Mutter nach Hause kam, zogen die Polizisten einen Sack mit ca. 100 Gramm Cannabis hinter dem Fernseher hervor. Auch zwei Waagen – wahrscheinlich zum Abwiegen der Drogen vor dem Straßenverkauf – sowie leere Säckchen wurden sichergestellt. Eine Schreckschusspistole mit Munition wurde ebenfalls gefunden.Die Mutter und der nicht anwesende Vater wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels angezeigt. Die Beamten meldeten die Familie an das Jugendamt sowie an das Veterinäramt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Nun sind die Behörden am Zug!Nach der Aktion in der Wohnung führten die Beamten der Polizei Ottakring noch eine erfolgreiche Suchtmittel-Schwerpunktaktion im Bezirk durch: Ein Mann wurde nach Drogenverkauf und kurzer Flucht am Gürtel festgenommen, sieben weitere Tatverdächtige wurden ebenfalls angezeigt. Einer der Verdächtigen war gerade dabei, einen Drogenbunker auf der Straße zu befüllen. Bei der Razzia wurden insgesamt 39 Baggies mit Cannabis sichergestellt.