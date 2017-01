Lkw kracht in Straßenbahn

Kaiserstraße (Neubau): Lkw kracht in 5er-Bim (Foto: LR Wolfgang Wagner)

Schock im Frühverkehr für die Fahrgäste der Linie 5 in Neubau, mittendrin ein "Heute"-Leser! "Ich bin gerade mit dem 5er Richtung Westbahnhof gefahren. In der Kaiserstraße war dichter Verkehr", berichtet Wolfgang W. (23). "Der Straßenbahn kam ein Lkw entgegen, er fuhr ziemlich knapp vorbei und krachte in die Bim. Gleich sechs Fensterscheiben gingen zu Bruch." Trotz der vielen Glasscherben wurde niemand verletzt. Der Lkw-Lenker und der Bim-Fahrer holten Hilfe. Wolfgang W. ging zu Fuß weiter zum Westbahnhof. Auf der Linie 5 kam es zu Verzögerungen.