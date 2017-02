Trauerfeier für Rapid-Fans im Stadion

Klarer Sieg im letzten Test Rapid Wien gelingt die Bundesliga-Generalprobe

Einzigartiger Abschied für Rapid-Fans! Ob im neuen Andachtsraum des Stadions, in einer der Logen oder direkt in der Coaching-Zone am Spielfeldrand. Die allerletzte "Rapid-Viertelstunde" mit Rapid-Hymne und im Anschluss einer Agape ist dem vorausgegangenen Rapid-Fan gewidmet – so wie er gelebt und sich seinen Abschied gewünscht hat.Angeboten wird die Rapid-Trauerfeier von Marlies Zadrobilek, Geschäftsführerin der Eventbestattung KG. "Der Abschied und die Erinnerung an den letzten gemeinsamen Weg soll mit positiven Gefühlen, schönen Erinnerungen und unvergesslichen Bildern verknüpft sein. Ein wichtiger Beitrag zur Traueraufarbeitung. Eine Verabschiedung von der Aschenurne muss nicht zwingend in Aufbahrungshallen oder auf Friedhöfen stattfinden."